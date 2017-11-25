” العدل ” تستعد لاستقبال طلبات تقديم الوظائف النسائية.. غدًا

فاطمة المالكي(صدى):

أكملت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل، استعداداتها لاستقبال طلبات التقديم على الوظائف النسائية التي وجّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بطرحها للمنافسة أمام المواطنات الراغبات بشغلها، غداً الأحد الموافق 8/3/1439هـ.

وذكرت الوزارة أنها سخرت كافّة الإمكانات والتجهيزات من أجل استقبال طلبات المتقدمات على وظائفها، بحيث سيكون التقديم عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (www.moj.gov.sa) .

وأشارت وزارة العدل للراغبات بالتقديم على الفرص الوظيفية، إلى أنّها مستعدة لحل أي صعوبات تقنية قد تواجههن أثناء التقديم، وسيتم العمل على حل أي معوِقات قد تمنع تقدمهن، مع أهمية إرسال ما قد يواجهن من مشكلات على البريد الإلكتروني المخصّص لاستقبال استفسارات المستفيدين من خدمات الوزارة على العنوان التالي:

([email protected])، أو بالاتصال على الهواتف التالية: (2949929 011 ) أو (2948857 011 ) .

وكانت الوزارة قد أعلنت عن طرح وظائف نسائية في 5 مجالات، للحاصلات على درجة الماجستير في الشريعة والقانون والإدارة والحاسب الآلي بفروعه ” علوم الحاسب الآلي، علوم الحاسبات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسب وإدارة النظم، علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات ” .



