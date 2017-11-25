5 أمور تجنبي القيام بها ليلة زفافك

متابعات(صدى):

من المعروف أن يوم زفاف الفتاة هو اليوم الأهم في حياتها، بالإضافة إلى أنه اليوم الوحيد الذي يمكنها أن تفعل فيه ما يحلو لها ، وإن خطّطت له بصورة صحيحة، فستحظى بحفل زفاف طالما حلمت به، وستتذكره على أنه أجمل يوم مر في عمرها. ولكن إن لم تفعل ذلك، قد يتحوّل حفلها إلى أمر مختلف كلياً.

ولكشفت أخصائية أجتماعية عن بعض الأمور التي يجب ألا تفعلها لتضمن حفل زفاف جميل انتظرتِه طويلاً :

1- لا تبكي على الأمور الصغيرة

إن الشعور بالتوتر من أتفه التفاصيل في حياتك والتنفيس عبر نوبات البكاء والغضب تجاه أفراد عائلتك وأصدقائك ليس أمراً جميلاً في هذا اليوم، ولن يفيدك أيضاً. فإن أردت أن تكون الأمور مثالية، فيجب عليك أن تكوني سعيدة.

2- لا تلتزمي بتقاليد لا تعني لك شيئاً

قد تشعرين أنك مضطرة مثلاً إلى إضافة الكثير من الأشياء إلى حفل زفافك فقط لأن الآخرين يفعلونها. ولكن الصحيح أن تحرصي على تنظيم حفل زفاف بتفاصيل تحمل معنى خاصاً بالنسبة إليك أنت، واتركي التقاليد التي لا تحبينها والتي تشعرين أنها لن تليق بحفلك.

3- لا تدعي أشخاصاً لن تكوني سعيدة بوجودهم

إن كنت تتجادلين مع أحدهم حيال دعوة شخص لا يشعرك وجوده بالسعادة، فلا تقبلي حضوره ببساطة. مشاعرك حيال يوم زفافك هي الأهم وأهم من أي شيء آخر حتى، لذا ضعي مشاعرك في الأولوية حين يتعلق الأمر بتسمية المدعويين. واحرصي على دعوة الأشخاص الذين يحبونك والذين ستسعدين بوجودهم ومشاركتك هذا اليوم.

4- لا تضعي القوانين ومن ثم تتخلّين عنها

إن وضعت بعض القوانين الخاصة بحفل زفافك، فأصرّي على الالتزام بها ومع جميع الضيوف. أما إن لم تصرّي عليها، فسيشعر الناس بالإحباط، وآخر ما تحتاجين إليه في زفافك هو مشاهد الدراما!

5- وأخيراً، تذكري أهم ما يدور حفل زفافك حوله

من السهل جداً أن تتعلقي بأصغر تفاصيل حفل زفافك، كالألوان والورود والفستان. ولكن لا تنسي السبب الذي دفعك إلى الزواج في المرتبة الأولى، وهو أنك أحببت الرجل الذي سيصبح زوجك لدرجة أنك قررت أن تمضي ما بقي من حياتك معه.