وفقا لطلبات المستخدمين.. ” تويتر ” يختبر ميزة طال انتظارها

نورة الشهري(صدى):

أعلن موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اختباره ميزة جديدة طال انتظارها لدى معظم مستخدمي الشبكة، وهي تقنية ” الإشارات المرجعية ” لحفظ تغريدات معينة منفصلة ومطالعتها في وقت لاحق بدلًا من استخدام زر ” المفضلة “.

وقالت الموظفة بقسم المنتجات في ” تويتر ” تينا كوياما، إن الشبكة اختارت إصدارات مختلفة من كيفية ظهور ” الإشارات المرجعية ” ، وكيفية عملها وستبدأ باختبارها الآن ضمن مجتمع ” تويتر ” .

وستظهر أداة وضع الإشارات المرجعية في قائمة أسفل يمين التغريدة ضمن الأجهزة المحمولة أو في القائمة المنسدلة الموجودة في الركن العلوي الأيسر على نسخة الويب، حيث توجد جنبًا إلى جنب مع غيرها من الإجراءات الأخرى، مثل إرسال تغريدة في رسالة مباشرة لشخص ما أو إنشاء لحظة.

ويمكن الوصول إلى التغريدات التي جرى حفظها ضمن الإشارات المرجعية من خلال صفحة الملف الشخصي للمستخدم، وتعد هذه التغريدات المحفوظة خاصة بالمستخدم ولا يمكن رؤيتها من قِبل الآخرين، لكن المنصة تنوي توفير خيار مشاركة المحفوظات ضمن الإشارات المرجعية من خلال تغريدها في وقت لاحق.