مصر.. إعدام 7 من داعش والمؤبد لـ 13 بقضية قتل المسيحيين في ليبيا

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بطرة اليوم السبت حكمها بالإعدام شنقا على 7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم ” داعش ليبيا ” .

كما حكمت السجن المؤبد لإسلام يكن و9 آخرين، والسجن المؤبد لـ3 متهمين بقضية تنظيم داعش ليبيا الإرهابى.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد،والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.