” شركات العبيكان ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات “ العبيكان ” للاستثمار، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو الهندسة).

– مبرمج: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 23 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:هنا