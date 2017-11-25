بالصور.. جمال ممرضة يجذب الرجال لزيارة عيادة أسنان
جذبت ممرضة تعمل في عيادة أسنان تايوانية، الرجال لزيارة العيادة، حيث وصفت بأنها الأكثر جاذبية في العالم ، حيث اصطف الرجال في طوابير لمعالجة أسنانهم لمجرد الحديث معها.
وأصبحت ” نينج تشن ” البالغة من العمر 25 عاما ذات شعبية كبيرة في تايوان بعد نشر لقطات لها بزيها الوردي عبر الإنترنت، وأبدت الممرضة سعادتها لاعتقاد البعض بأنها الممرضة الأكثر جمالا في العالم، وقالت إن الأمر مضحك بالنسبة لها، لكنها تستمتع بعملها وخاصة تبييض الأسنان.
كانت نينج بدأت العمل في عيادة أسنان بمدينة تايتشونج في وقت سابق من هذا العام، وقيل إن الزبائن كانوا يدّعون المرض لمجرد رؤيتها.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 4 ساعات
الاكثر جاذبية في العالم
لا قوية😌
قولوا الاكثر جاذلية في تايوان بنصدقكم
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 4 ساعات
صغيره إيه
كتكوته إيه
فرفوره إيه
لكن !! جميله ﻻ معليش ما أعطلكش .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6184 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههه😊بشرتها بس😁لكن مايوفرون شي😁😂😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38622 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم الحال ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15485 ] نشر منذ 3 ساعات
نعومه بس مو حلوه 😅
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23101 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه هههههههههه
😘😘😘😘😘😘
أنا ماسبق وأشتكيت من ألآم السنان وأسناني سليمة١٠٠%
بس لو نينج حولي أكيد لازم أسوي لها زيارة🤗🤗
سائح اجنبي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات
جمالها محلي اقليمي علي مستوي دول اسيا اما العالمية صعبه علي الصينيين العالميه تجدها عند التركية الشامية الاكرونية الاوربية الخليجية المصرية
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 3 ساعات
هذي مافتحت عيونها الا بعد سنة من الولادة 😊😊
غافل الهم قلبي والزمان استدار[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطوة
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9977 ] نشر منذ 1 ساعة
اووووووووفرررررررر