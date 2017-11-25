بالصور.. جمال ممرضة يجذب الرجال لزيارة عيادة أسنان

تايبيه(صدى):

جذبت ممرضة تعمل في عيادة أسنان تايوانية، الرجال لزيارة العيادة، حيث وصفت بأنها الأكثر جاذبية في العالم ، حيث اصطف الرجال في طوابير لمعالجة أسنانهم لمجرد الحديث معها.

وأصبحت ” نينج تشن ” البالغة من العمر 25 عاما ذات شعبية كبيرة في تايوان بعد نشر لقطات لها بزيها الوردي عبر الإنترنت، وأبدت الممرضة سعادتها لاعتقاد البعض بأنها الممرضة الأكثر جمالا في العالم، وقالت إن الأمر مضحك بالنسبة لها، لكنها تستمتع بعملها وخاصة تبييض الأسنان.

كانت نينج بدأت العمل في عيادة أسنان بمدينة تايتشونج في وقت سابق من هذا العام، وقيل إن الزبائن كانوا يدّعون المرض لمجرد رؤيتها.

