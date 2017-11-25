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بالصور.. جمال ممرضة يجذب الرجال لزيارة عيادة أسنان

بالصور.. جمال ممرضة يجذب الرجال لزيارة عيادة أسنان
تايبيه(صدى):

جذبت ممرضة تعمل في عيادة أسنان تايوانية، الرجال لزيارة العيادة، حيث وصفت بأنها الأكثر جاذبية في العالم ، حيث اصطف الرجال في طوابير لمعالجة أسنانهم لمجرد الحديث معها.

وأصبحت ” نينج تشن ” البالغة من العمر 25 عاما ذات شعبية كبيرة في تايوان بعد نشر لقطات لها بزيها الوردي عبر الإنترنت، وأبدت الممرضة سعادتها لاعتقاد البعض بأنها الممرضة الأكثر جمالا في العالم، وقالت إن الأمر مضحك بالنسبة لها، لكنها تستمتع بعملها وخاصة تبييض الأسنان.

كانت نينج بدأت العمل في عيادة أسنان بمدينة تايتشونج في وقت سابق من هذا العام، وقيل إن الزبائن كانوا يدّعون المرض لمجرد رؤيتها.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 4 ساعات

الاكثر جاذبية في العالم
لا قوية😌
قولوا الاكثر جاذلية في تايوان بنصدقكم

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 4 ساعات

صغيره إيه
كتكوته إيه
فرفوره إيه
لكن !! جميله ﻻ معليش ما أعطلكش .

[ عدد التعليقات: 6184 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههه😊بشرتها بس😁لكن مايوفرون شي😁😂😊

[ عدد التعليقات: 38622 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحم الحال ,,

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 ساعات

جمالها محلي اقليمي علي مستوي دول اسيا اما العالمية صعبه علي الصينيين العالميه تجدها عند التركية الشامية الاكرونية الاوربية الخليجية المصرية

[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 3 ساعات

هذي مافتحت عيونها الا بعد سنة من الولادة 😊😊

[ عدد التعليقات: 9977 ] نشر منذ 1 ساعة

اووووووووفرررررررر

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