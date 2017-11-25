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بالفيديو.. لاعبو الهلال يقدمون التحية إلى الجماهير من ملعب ” سايتاما “

بالفيديو.. لاعبو الهلال يقدمون التحية إلى الجماهير من ملعب ” سايتاما “
ماجد محمد(صدى):

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال، منذ قليل، فيديو؛ لنزول اللاعبين إلى أرض ملعب ” سايتاما ” بطوكيو؛ لإجراء عمليات الأحماء.
وعقب نزول اللاعبين إلى أرض الملعب قاموا بتوجيه التحية إلى المشجعين الحاضرين في مدرجات ” سايتاما ” ؛ لمساندتهم اليوم.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من 1/1؛ من أجل الفوز بـ لقب دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة.


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