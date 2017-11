بالفيديو.. عروسان يعقدان قرانهما في قسم شرطة

عقد زوجان هنديان قرانهما في قسم الشرطة، بولاية اوتار براديش الهندية، في حضور العائلة والضباط ، عقب اندلاع شجار بين شخصين في حفل زفافهما اضطرهما للذهاب لقسم الشرطة .

وكان تحول حفل الزفاف إلى حالة من الفوضى بعدما قام أحد أفراد عائلة العروس بصفع شخص آخر، وسرعان ما نشب شجار عنيف، حيث ذهب الزوجان إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث، وانتهى بهما الأمر بالزواج هناك.

وأثار الحادث ضجة كبيرة على الإنترنت بعد نشر لقطات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وظهر الزوجان يتبادلان الأكاليل وسط فرحة العائلتين والضباط.

#WATCH: Couple tie the knot at a police station in Kannauj. Both moved to police station, in the middle of their wedding, to report a matter pic.twitter.com/7lSzpT0yBA

— ANI UP (@ANINewsUP) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧