” دانون ” تعلن عن وظائف بفروعها في المملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة دانون DANONE للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة، بمسمى ” ممثل طبي ” وذلك للعمل بفروع الشركة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصصات: (العلوم الطبية، الصيدلة، أو التغذية)، مع إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي : ” هنــــــا ” .