” طيران الإمارات ” تعلن عن وظيفة إدارية بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران الإمارات، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ تنفيذي أول مبيعات ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من تاريخ 20 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2017م.ى

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا