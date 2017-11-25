شركة عالمية تعلن احتياجها لخريجي كليات الهندسة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة العالمية شنايدر إلكتريك، المتخصصة بمجال التقنيات والطاقة والعمليات، عن احتياجها لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من “ الرياض، وجدة، والخبر ”.

كشفت الشركة العالمية شنايدر إلكتريك، المتخصصة بمجال التقنيات والطاقة والعمليات، عن احتياجها لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من “الرياض، وجدة، والخبر”.

ولفتت الشركة، إلى أنّ التقديم سيكون مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر الجاري، عبر هذا الرابط.هنا

والوظائف المتاحة هي:

• مهندس أول تطبيقات (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الإلكترونية، الهندسة الكهربائية، هندسة التحكم في الأجهزة).

• مهندس مبيعات- الصناعة: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، الإلكترونيات، الاتصالات).

• مدير مبيعات التوزيع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، ويفضل درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، التسويق).

• مدير تطوير القنوات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، ويفضل درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، التسويق).

• مدير تسويق العروض: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، والتسويق)، أو التخصصات ذات الصلة.

• مهندس أول مبيعات: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.