” أمازون ” تحقق أرباح خيالية من الجمعة السوداء.. و ” بيزوس ” يتخطى الـ 100 مليار

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسهم متجر ” أمازون ” بشكل جنوني في نهاية ” الجمعة السوداء ” محققة نسبة زيادة في البورصة أكثر من 2%.

كما ساعدت ” الجمعة السوداء ” وهوس المشتريين بالتسوق، في تخطي ثروة المدير التنفيذي لـ ” أمازون ” جيف بيزوس الـ100 مليار لأول مرة، مسجلة 100.3 مليار دولار بنسبة زيادة 2.4 مليار دولار، وبذلك أصبح ” بيزوس ” أول شخص تتجاوز ثروته الـ100 مليار منذ عام 1999.

يُذكر أن ” بيزوس ” استطاع إزاحة بيل غيتس المدير التنفيذي لميكروسوفت عن لقب أغنى رجل في العالم في أكتوبر الماضي، وزادت ثروته هذ العام أكثر من 32 مليار دولار متفوقًا على جميع أثرياء العالم في مؤشر بلومبرغ.