شركة Rigzone تعلن عن وظائف في الرياض والشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ريغزون ” Rigzone ” الدولية، المتخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وبيّنت الشركة، أنَّ فرصة العمل متاحة بفروع الشركات المتعاقدة والتابعة لها وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل معدات.

– فني أول صيانة أدوات.

– مدير المشروع.

– سائق الموقع ” وظيفتين ” .

– أخصائي التحكم والأجهزة.

– فني إلكترونيات.

– محلل مالي/ محاسب.

– مشرف ثاني خدمة.

– مساعد أول مشغل.

– مشغل أول خدمة ” وظيفتين ” .

– مهندس ثاني حقل.

– منسق الصحة والسلامة والبيئة.

– مساعد صيانة المرافق.

– فني أول ميكانيكا.

– مهندس المشروع والعمليات.

– محاسب الامتثال.

– مخطط أول خدمة.

– مهندس تقدير.

– معالج ثاني المواد.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط الرابط التالي : ” هنــــــــــا ” .