منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تدين الهجوم الارهابي شمال سيناء

بيروت(صدى):

أدانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة بالعريش فى شمال سيناء المصرية.

واعتبرت فصائل المنظمة التحرير في بيان لها اليوم أن الإرهاب بكل إشكاله لا دين له ولا يمت للاسلام بصلة ، ورأت أن استهداف المساجد والمصلين ودور العبادة هو إعتداء على كل المحرمات وتجاوز لكل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية وتحد صارخ لكل العرب والمسلمين والعالم في كل بقاع الأرض وإستفزاز سافر للمشاعر الإنسانية واستهداف مباشر للعقيدة الإسلامية السمحة على إختلاف مذاهبها.

وتقدمت الفصائل الفلسطينية بأحر التعازي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا والشهداء داعية الله أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين وأن يحفظ مصر وسائر بلاد العرب من كل سوء وأن يقدر لها الأمن والأمان والخير والاستقرار .