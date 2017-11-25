مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء هجوم انتحاري جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو عشرين بينهم عدد من رجال الأمن جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم سيارة قائد قوات فيلق حرس الحدود في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وقال وزير الداخلية في حكومة إقليم بلوشستان سرفراز بكتي إن الانتحاري فجر نفسه بالقرب من سيارة قائد قوات فيلق حرس الحدود العقيد محمد اشتياق الذي لم يكن متواجد في السيارة .

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى .

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئولية تنفيذ هذا الهجوم الانتحاري الذي جاء بعد يوم من هجوم انتحاري مماثل وقع في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان وأدى إلى مقتل مساعد مفتش عام شرطة الإقليم ” محمد أشرف نور ” .