مغردون يسخرون من تداول خبر ” إنفلونزا الخنازير ” في المملكة

نايف السالم(صدى):

أثار خبر انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير وإصابة معلمة وثلاث طالبات به في محافظة جدة حالة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لدي المواطنين وطرح البعض العديد من التساؤلات حول ما تقوم به وزارة الصحة من جهود في مواجهة الفيروس وكيف تسلل المرض إلى المملكة مرة أخرى رغم أنه تم القضاء عليه منذ سنوات .

وطالب المغرد ” THE WOLF “‏ وزارة الصحة إلى تغيير اسم المرض قائلًا: ” أتمنى من وزاره الصحة تغيير اسم المرض فهذا يجيب المغص والدوخة ” .

ورد عليه المغرد ” Ahmed alzubirr ” ساخرًا: ” يعني مثلًا إنفلونزا فاتن أو بالبشميل أو إنفلونزا الورد ” .

غير أن المغرد ” THE WOLF “‏ عاد مجددًا ليقترح بعض الأسماء فقال: ” اسم ام ام ام انفلونزا الغزلان أو البعارين أو الضبان أهم شئ يكون اسم محلي مو مستورد.. هههههههههههههه ” .

ذكر وزارتي الصحة والتعليم في محافظة جدة استعدت لموجة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير، بعد إصابة معلمة وثلاث طالبات بالفايروس بموجب خطاب موجه إلى قائدة مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب جدة.