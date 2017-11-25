بعد دعوة ” التعليم ” بالتقاعد المبكر.. المعلمين القدامى يشتكون من تآخر المكافآت
قدم عدد من المعلمين المتقاعدين خلال العام الماضي الشكاوى والاستفسارات للإدارة التعيملية التي كانوا يعملوا بها، بسبب تأخر صرف مكافأة نهاية خدمتهم.
وأوضح المعلمين المتقاعدين أنهم ظلوا يراجعون إدراتهم التعليمية للحصول على المكافأة لكن دون جدوى ولم يحصلوا على شيء سوى الوعود دون تحديد وقت معين لصرف مكافآتهم.
يُذكر أن وزارة التعليم دعت شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في التقاعد المبكر، لتقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر نظام ” فارس ” ، وذلك قبل الـ26 من الشهر المقبل.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تستغرب اذا قالوا لهم مالكم شي مثل ما اوقغوا العلاوة
alfahd42[ عدد التعليقات: 12843 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يسهل امورهم