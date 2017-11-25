بعد دعوة ” التعليم ” بالتقاعد المبكر.. المعلمين القدامى يشتكون من تآخر المكافآت

طلال الغامدي(صدى):

قدم عدد من المعلمين المتقاعدين خلال العام الماضي الشكاوى والاستفسارات للإدارة التعيملية التي كانوا يعملوا بها، بسبب تأخر صرف مكافأة نهاية خدمتهم.

وأوضح المعلمين المتقاعدين أنهم ظلوا يراجعون إدراتهم التعليمية للحصول على المكافأة لكن دون جدوى ولم يحصلوا على شيء سوى الوعود دون تحديد وقت معين لصرف مكافآتهم.

يُذكر أن وزارة التعليم دعت شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في التقاعد المبكر، لتقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر نظام ” فارس ” ، وذلك قبل الـ26 من الشهر المقبل.