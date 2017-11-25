مقابلة سمو ولي العهد تتصدر وسائل الإعلام العالمية.. ماذا قالوا؟

علي القحطاني(صدى):

سيطرت مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية، على عناوين الصحف والوكالات العالمية، حيث لقت اهتمامًا كبير من قبل وسائل الإعلام، عقب التصريحات القوية التي أدلى بها ولي العهد، حيث استطاع أن يُحدث تغيرًا هائلًا في اتجاهات مراكز البحث والصحف العالمية بشان المملكة.

وكان ولي العهد تطرق في تصريحاته إلى التوسع الإيراني في المنطقة، مشبهًا خامنئي بأنه ” هتلر الجديد ” ، وهو ما دفع وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على الدور الإيراني الذي يهدف لتدمير المنطقة بأكملها من خلال دعمها للإرهاب.

وعلقت ” الفوكس نيوز ” حول تصريحات الأمير فيما يتعلق بإيران قائلة: ” في خضم الإصلاحات الثقافية الواسعة التي أجراها ولي العهد السعودي وصف الأمير محمد بن سلمان المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية بأنه هتلر جديد في الشرق الأوسط، وهو مؤشر على استمرار التوتر بين البلدين “.

وأشارت إلى أن التوتر بين البلدين اتسع بعد استقالة سعد الحريري الذي وصف بلاده بأنها تحت هيمنة إيران، وأن لبنان بات رهينة في يد إيران ومليشيا حزب الله، لافته إلى قول ولي العهد بأن المهدئات مع هذا النظام غير مجدية، بينما قالت وكالة “رويترز ” ، إن تصريحات ولي العهد فيها إشارة إلى استعداد الأمير للمواجهة مع إيران وسط ارتفاع مستوى التوتر بين البلدين.

وفي السياق ذاته غطت ” نيويورك تايمز ” لقاء ولي العهد بشكل مفصل، في صفحة الرأي، مما يبرزنجاح الأمير بتحويل وجهة نظر صحيفة لها تأثير عميق على النخب هناك.