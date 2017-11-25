متفوقا على ترامب.. ولي العهد يتصدر قائمة الشخصية الأكثر تأثيرا في العام

نايف السالم(صدى):

تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، استفتاء مجلة ” التايم ” الأمريكية عن الشخصية الأكثر تأثيرًا في العام، متفوقًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ضمن قائمة تضم 33 شخصية منهم زعماء دول ومشاهير وشخصيات سياسية من بلدان عدة.

وحصل ولي العهد على 21% من الأصوات وكان العربي الوحيد في القائمة، تلته حملة me too بنسبة 6 %، ثم دونالد ترامب 5 %، ثم رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو 5 %، وتساوت هيلاري كلينتون مع بوتين بنسبة 4%.

يُذكر أن ” التايم ” تختار ” شخصية العام ” منذ عام 1927، وتعرّفه بأنه شخص (أو أشخاص) كان له التأثير الأكبر في الأخبار خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وينتهي تصويت القرّاء في 3 ديسمبر، في حين يتم إعلان الفائز في يوم 6 من الشهر نفسه.

وفاز الرئيس ترامب؛ في العام الماضي، بلقب شخصية العام، بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام منافسته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وفي العام قبل الماضي، فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.