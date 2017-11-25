بالصورة.. جماهير يابانية تساند الهلال في إياب النهائي الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

تساند بعض الجماهير اليابانية نادي الهلال خلال مباراته، اليوم السبت، أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧م.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليابابي من داخل ملعب سايتاما المقرر إقامة المباراة عليه، يرتدي الملابس السعودية حاملًا لافته مكتوب عليها ” ياهيا الهلال ” .

يُذكر أن الهلال وأوراوا تعادلا في ذهاب نهائي أبطال آسيا 2017 على الأراضي اليابانية.

