دراسة: استخدام مضمضة الفم يرفع خطر الإصابة بمرض السكر

واشنطن(صدى):

كشفت نتائج دراسة جديدة من جامعة هارفارد أن استعمال الغسول المطهّر للفم أكثر من مرتين في اليوم يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 55 بالمائة مقارنة بمن يستعملونه بمعدل أقل.

وفسر الباحثون هذه النتائج باحتواء معظم أنواع غسول الفم على مكونات مضادة للبكتريا تؤثر على إنتاج الفم للميكروبات التي تعيق إنتاج أكسيد النتريك في الفم.

ويعتقد الباحثون أن عدم إعاقة إنتاج أكسيد النتريك تؤثر سلباً على عملية التمثيل الغذائي، وعلى معدّل ضغط الدم، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسكّري.

وتتبع فريق البحث أكثر من ألف شخص لمدة 3 سنوات بعد أن تم تشخيص حالة ما قبل السكّري لديهم، وهي الحالة التي تكون نسبة السكّر فيها مرتفعة لكنها لم تصل بعد إلى درجة الإصابة بالمرض.

وأظهرت النتائج أن استعمال الغسول المطهّر للفم مرة يومياً لا يؤثّر على احتمالات الإصابة بالسكّري بينما تزاد احتمالات تطوير المرض لدى من يستعملون الغسول مرتين أو أكثر في اليوم.