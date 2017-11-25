مجدداً.. مرتضي منصور رئيسا لنادي الزمالك

نواف السالم(صدى):

فاز مرتضى منصور بانتخابات رئاسة نادي الزمالك لمدة 4 سنوات أخرى، حسبما أعلنت اللجنة المشرفة لانتخابات الزمالك.

وأوضحت اللجنة أن المستشار مرتضى منصور تفوق على منافسه أحمد سليمان، حيث حصل على عدد أصوات 26622 من إجمالي 43555 عضوا، بينما حصل أحمد سليمان على 16094.

وأقيمت انتخابات نادي الزمالك خلال اليومين الماضيين، والتي تنافس فيها 40 مرشحا، على 9 مقاعد تضم الرئيس ونائبين وأمين صندوق و5 أعضاء، وشارك أكثر من 43555 ألف عضو عامل من الذين يحق التصويت، في العملية الانتخابية أمام 150 لجنة انتخابية، من أصل 100442 عضوا يحق لهم التصويت.