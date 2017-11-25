بالصور.. وحيد القرن يطارد سلحفاه لعدم تفاعلها معه

متابعات(صدى):

طارد صغير وحيد القرن سلحفاه على الطريق عقب لجؤها للاختباء داخل صدفتها لتحمي نفسها منه .

وفقا لما نشرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، والتقطت ستيف براند صور للواقعة اثناء زيارتها لحديقة بيلانسبرج الوطنية في جنوب أفريقيا ، واظهرت الصور اقتراب الصغير من السلحفاة التي تسير على الطريق مما أخافها وجعلها تدخل إلى صدفتها رافضة التفاعل معه.

أصر وحيد القرن على إخراج السلحفاة من مخبأها بدفعها على الطريق دون جدوى، وعندما قررت الخروج كان للابتعاد عن طريقه، وكانت الأم تراقب صغيرها وهو يستكشف السلحفاة من بعيد.