بالصور.. العلم المصري على أشهر معالم بريطانيا وكندا تكريمًا للشهداء

القاهرة(صدى):

تضامنت دولتي بريطانيا وكندا، مع شهداء هجوم سيناء الإرهابي، حيث أضاءت مكتبة برمنجهام العامة في بريطانيا بألوان العلم المصري مساء الجمعة.

وقال عضو حزب العمال في مقاطعة برمنغهام تريستان شاتفيلد عبر ” تويتر” : ” الليلة تضيء مكتبة برمنغهام بألوان العلم المصري مصر في ذكرى ضحايا الهجوم المروع الذي وقع في وقت سابق من ظهر اليوم ” .

كما نشرت وزارة خارجية كندا صورة العلم المصري مضاء على برج الاتصالات والسياحة ” سي إن في ” بوسط مدينة تورنتو، عبر حسابها بموقع ” تويتر ” .

وعلقت قائلة: ” يضيء برج سي إن في كندا بألوان العلم المصري لتكريم ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة. كندا تقف جنباً إلى جنب مع شعب مصر ” .

