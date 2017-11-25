في آخر الإحصائيات.. ” وطن بلا مخاوف ” تُرحل 9868 مخالفا

علي القحطاني(صدى):

تستمر الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في عملياتها لضبط المخالفين للأنظمة والمخلين بأمن المملكة تحت شعار ” وطن بلا مخاوف “.

وأسفرت الحملة في آخر إحصائياتها عن القبض على 68263 مخالفًا، من ضمنهم 38006 مخالفيين لنظام الإقامة، و13099 مخالفين لأمن الحدود، و 17158 مخالفين لنظام العمل، و970 حاولوا التسلل لداخل المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 331 شخصًا، من ضمنهم 43 مواطنًا، فيما بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين 10713 وافدًا مخالفًا؛ منهم 9639 رجلًا، و1074 امرأة.

وأكدت الحملة أنه يتم ترحيل 9868 مخالفًا، وفرض عقوبات فورية على 6378 مخالفًا، وإحالة 7075 مخالفًا لاستكمال جوازات السفر، وإحالة 6112 مخالفًا للحصول على وثائق سفر.