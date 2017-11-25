تجنيس 309 من أبناء المواطنات في الإمارات

أبو ظبي(صدى):

اعتمدت لجنة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أسماء 309 من المتقدمين للحصول على جنسية الدولة من أبناء المواطنات المستوفين الشروط، تمهيدًا لاستصدار المراسيم الخاصة بهم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد نائب وزير شئون الرئاسة ورئيس اللجنة أحمد جمعة الزعابي، خلال اجتماع اللجنة بقصر الرئاسة، أن القرار جاء تجسيدًا لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتجسيدًا للمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة الإماراتية في المجتمع.

يُذكر أن القرار يأتي تزامنًا مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى السادسة والأربعين ليومها الوطني.