رد فعل صادم لـ ” ترامب ” بعد اختياره كرجل العام من مجلة ” تايم “

واشنطن(صدى):

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختياره كرجل عام 2017، من قبل مجلة تايم، للمرة الثانية، بعد اختياره العام الماضي للقب ذاته.

وغرد ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر “: ” اتصلت مجلة تايم بي لتقول إنني من المرجح أن تختارني رجل العام، مثل العام الماضي، ولكنني سأكون مضطرًا إلى الموافقة على مقابلة وجلسة تصوير كبيرة ” ، مؤكدًا أنه رفض ذلك ووجه الشكر إليهم.

وردت المجلة على الرئيس الأمريكي قائلة:” تايم لا تعلق على اختيارنا حتى تاريخ النشر، وهو 6 ديسمبر “.

يجدر الإشارة إلى أن اللقب ليس تكريمًا بالضرورة، بينما يتم اختيار الأشخاص الذين فعلوا الكثير للتأثير على الأخبار في الأشهر الـ 12 الماضية.