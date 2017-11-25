بالفيديو.. لحظة وصول حافلة ” الهلال ” إلى ملعب ” سايتمانا “

ماجد محمد(صدى):

نشر نادي الهلال السعودي، على موقع ” تويتر ” ، لحظة وصول أعضاء الفريق والجهاز الفني إلى ملعب ” سايتمانا ” بطوكيو، قبل مباراة الإياب بـ3 ساعات.

وبعلب الهلال مبارات نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق ارواوا الياباني، في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم.