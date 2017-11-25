بالفيديو.. لحظة وصول حافلة ” الهلال ” إلى ملعب ” سايتمانا “
نشر نادي الهلال السعودي، على موقع ” تويتر ” ، لحظة وصول أعضاء الفريق والجهاز الفني إلى ملعب ” سايتمانا ” بطوكيو، قبل مباراة الإياب بـ3 ساعات.
وبعلب الهلال مبارات نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق ارواوا الياباني، في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم.
فيديو 🎥 | #الزعيم يصل للسايتاما..#الهلال#الهلال_بطوكيو pic.twitter.com/7pXSRZCZDY
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 25, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 12834 ] نشر منذ 9 دقائق
اللهم انصر ابناء الوطن الهلاليين من اجل كل محترم وصاحب روح رياضية