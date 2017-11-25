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بالفيديو.. لحظة وصول حافلة ” الهلال ” إلى ملعب ” سايتمانا “

بالفيديو.. لحظة وصول حافلة ” الهلال ” إلى ملعب ” سايتمانا “
ماجد محمد(صدى):

نشر نادي الهلال السعودي، على موقع ” تويتر ” ، لحظة وصول أعضاء الفريق والجهاز الفني إلى ملعب ” سايتمانا ” بطوكيو، قبل مباراة الإياب بـ3 ساعات.
وبعلب الهلال مبارات نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق ارواوا الياباني، في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12834 ] نشر منذ 9 دقائق

اللهم انصر ابناء الوطن الهلاليين من اجل كل محترم وصاحب روح رياضية

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