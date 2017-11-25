إصابة معلمة و3 طالبات بـ ” إنفلونزا الخنازير ” في جدة

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر أن كلاً من وزارة الصحة ووزارة التعليم في محافظة جدة استعدت لمواجهة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير، بعد إصابة معلمة وثلاث طالبات بالفيروس .

وكشف خطاب رسمي موجه من قائدة مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب جدة إلى مدير مركز صحي إصابة إحدى المعلمات وطالبات بإنفلونزا الخنازير، وأن الوضع يتطلب التدخل السريع للحالة من الجهات الصحية للسيطرة على المرض.

وأكد المتحدث باسم ” تعليم جدة ” حمود الصقير وجود الإصابات وقال : ” اتخذت إدارة تعليم جدة التدابير الوقائية من خلال الشؤون الصحية المدرسية، التي قامت بالشخوص إلى المدرسة، والتأكد من سلامة البيئة المدرسية، وعدم وجود مستنقعات أو أماكن لتكاثر البعوض الناقل للأمراض داخل محيط المدرسة أو خارجها، ثم قامت بالتنسيق مع الشؤون الصحية من خلال مركز حي الأمير عبدالمجيد للوقوف والمشاركة في اتخاذ التدابير العلاجية والوقاية اللازمة.