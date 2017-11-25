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قبل لقاء الهلال وأوراوا بساعات.. هذه طريقة ” أدواردو ” لتحفيظ اللاعبين

قبل لقاء الهلال وأوراوا بساعات.. هذه طريقة ” أدواردو ” لتحفيظ اللاعبين
نواف السالم(صدى):

حرص اللاعب البرازيلي كارلوس إداوردو نجم نادي الهلال السعودي، على مواصلة تشجيع زملاؤه، على الرغم من غيابه؛ للإصابة عن مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا.
ونشر ” إدواردو ” صباح اليوم السبت، صورة تجمع اللاعبين في الهلال، عبر موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، معلقًا: ” حان الموعد اليوم ” .
الجدير بالذكر أن الهلال سيفوز باللقب للمرة الثالثة، بمباراة اليوم، في حالة التعادل بأكثر من 1/1، أو الفوز بأي نتيجة، على نظيره أوراوا الياباني.


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