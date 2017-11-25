الدعيع: ” الهلال ” قادر على الفوز.. وهذه رسالتي لـ ” عمر خربين “

ماجد محمد(صدى):

طالب محمد الدعيع، حارس مرمى فريق الهلال والمنتخب الأسبق، عمر خربين مهاجم الفريق، بالتركيز الشديد في مباراة اليوم لاستغلال الفرص الهجومية، مشيرًا إلى أنه أضاع العديد من الفرص في مباراة الذهاب.

وأكد “الدعيع” في تصريحات تليفزيونية، أن الفريق الأزرق قادر على عبور هذا المباراة الصعبة والفوز على الفريق الياباني في عقر داره، والعودة إلى المملكة بكأس دوري أبطال آسيا.

وأضاف أن الوضع الصعب للنادي في هذه المباراة، سببه عدم التزام اللاعبين بتكتيك المدرب ما تسبب في دخول هدف في شباك الهلال في الرياض، كما أن إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى أوراوا تسببت في إنهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين فريق الهلال، وفريق ارواوا الياباني في نهائي الإياب على ملعب سايتاما بطوكيو، في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت.