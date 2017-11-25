بلدية تاروت تغلق محلين وتصادر 120 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية تاروت خلال شهر صفر الماضي , بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 200 محل ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة .

وأوضح رئيس بلدية تاروت المهندس خالد بن معاشي العنزي, أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية أسفرت عن اغلاق محلين، واحتساب 26 مخالفة صحية، وانذار 52 محلاً، وفرض غرامات مالية بقيمة 14700 ريال، ومصادرة 120كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وأفاد أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية ، وعدم وجود ترخيص ، وتدني مستوى النظافة العامة ، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي ، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر ، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل ومباشرة النشاط خارج حدود المحل .

ودعا رئيس البلدية المواطنين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض خلال عمليات البناء أو الترميم, تفادياً لفرض غرامات مالية، مشيراً الى أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي برفع 840 متراً مكعباً من النفايات، و48 رداً من الأنقاض في تاروت، كما تم توجيه 35 إنذاراً لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة .