جماهير الهلال تُرحب بالـ ” الأوزبكي إرماتوف ” حكما للمباراة

ماجد محمد(صدى):

تلقت جماهير الهلال نبأ تعيين الأوزبكي رافشان إرماتوف، حكمًا لمباراة إياب النهائي الآسيوي، بسعادة كبيرة، لما يحمله الحكم الأوزبكي من ذكريات سعيدة بالنسبة لهم في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان “إرماتوف” أدار مواجهتين لنادي الهلال خلال النسخة الحالية من بطولة أبطال آسيا وحقق خلالهما الفوز بنتيجة كبيرة، لذلك يتطلع جماهير الزعيم إلى الفوز اليوم في وجود الحكم إرماتوف ليصبح أيقونة السعادة لديهم

يُذكر أن الحكم الأوزبكي ضبط لقاء الريان القطري والهلال في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، التي فاز فيها الأخير بأربعة أهداف في مقابل ثلاثة، كما أدار مباراته أمام العين، التي فاز فيها الهلال بثلاثية لا رد لها، خلال مواجهات إياب ربع النهائي بالبطولة.