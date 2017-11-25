بالفيديو.. جماهير الهلال أمام ملعب ” سايتاما “

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أثناء ذهاب جماهير نادي الهلال إلى ملعب سايتاما قبل أكثر من ثلاث ساعات على إياب مباراة نادي دوري أبطال السعودية.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، مع فريق أرواوا الياباني.

ويحتاج الفريق الأزرق إلى الفوز على الفريق الياباني للحصول على دوري آسيا، بينما يحتاج الأخير إلى التعادل فقط للفور بالدوري.

