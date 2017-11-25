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بالفيديو.. أمين يصف زوجته خلود بالحمقاء ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. أمين يصف زوجته خلود بالحمقاء ورد فعل صادم للأخيرة
نورة الشهري(صدى):

دخلت الدكتورة خلود في نوبة ضحك هستيري ، خلال تعصب زوجها أمين عليها لإصابتها له في عينه بإصبعها اثناء حديثها معه .

وظهرت خلود وهي تنادي على أمين أثناء تصويرها أحد الفيديوهات عبر تطبيق سناب شات فأصابته باصبعها في عينه غصباً عنها ، فتعصب أمين عليها وظل يضربها بالبالونه قائلة ” دفاشة ” ( حمقاء ) ، فيما ظلت خلود تضحك بهستيرية .

يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.

 

 

 


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