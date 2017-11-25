الهلال الأحمر: سيارة الإسعاف تصل خلال 15 دقيقة لموقع البلاغ

علي القحطاني(صدى):

أجرت هيئة الهلال الأحمر ، استبيانًا لمعرفة الوقت المستغرق من سيارة الإسعاف وحتى الوصول إلى موقع البلاغ، لاختبار الخدمة الإسعافية في الهيئة.

وبحسب الاستبيان، أوضحت نسبة 59 في المائة من شريحة الاستبيان أن سيارة الإسعاف تصل بعد 15 دقيقة من البلاغ، ونسبة 22 في المائة من الشريحة تصل إليهم السيارة في أقل من 5 دقائق، ونسبة 19 في المائة تصل السيارة إليهم في أقل من 10 دقائق.

ودعت معظم شريحة الاستبيان الهيئة، إلى اختزال المدة التي تصل فيها السيارة حتى يمكن اللحاق وإسعاف المصاب.