تشكيلة الهلال الأساسية وقائمة الإحتياط في مباراة أوراوا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال، عن التشكيلة الأساسية وقائمة الاحتياط في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧م، ضد فريق أوراوا اليابان.

ويلعب في التشكيل الأساسي كل من: عبدالله المعيوف، محمد البريك، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، نيوكولاس ميليسي، سلمان الفرج، سالم الفرج، نواف العبد، عمر خربين.

وعلى مقعد البدلاء كل من: محمد الواكد، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري، محمد كنو، محمد الشلهوب، مختار فلدته، ياسر القحطاني.