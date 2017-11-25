تشكيلة الهلال الأساسية وقائمة الإحتياط في مباراة أوراوا
أعلن نادي الهلال، عن التشكيلة الأساسية وقائمة الاحتياط في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧م، ضد فريق أوراوا اليابان.
ويلعب في التشكيل الأساسي كل من: عبدالله المعيوف، محمد البريك، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، نيوكولاس ميليسي، سلمان الفرج، سالم الفرج، نواف العبد، عمر خربين.
وعلى مقعد البدلاء كل من: محمد الواكد، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري، محمد كنو، محمد الشلهوب، مختار فلدته، ياسر القحطاني.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12834 ] نشر منذ 9 دقائق
اللهم انصر ابناء الوطن الهلاليين من اجل كل محترم وصاحب روح رياضية