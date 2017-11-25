8 نصائح بسيطة للتخلص من ” الصداع الصباحي “

متابعات(صدى):

يُعاني الكثير من الناس من ” الصداع الصباحي ” الذي يرجع إلى عدم الحصول على قدر كافي من النوم أثناء الليل، كما أنه يؤثّر على نشاط وتركيز الإنسان طوال النهار.

لذلك نقدم لكم مجموعة من النصائح البسيطة للتغلب على هذا الصداع الصباحي والحصول على ما يكفي من الراحة أثناء الليل:

1- تفادى شرب الكافيين والنيكوتين قبل موعد النوم بساعتين على الأقل.

2- قم بتهدئة إيقاع الحركة قبل النوم بساعتين، وابتعد عن أية أنشطة من شأنها أن تنبّهك مثل تصفّح الإنترنت، والمحادثات الهاتفية.

3- من المفيد عمل طقس للاستعداد للنوم، مثل التأمل، أو القراءة، أو استماع إلى موسيقى هادئة.

4- احرص على تعتيم غرفة النوم جيدًا قبل النوم، وخفض الإضاءة في البيت خلال الساعة السابقة للنعاس.

5- خذ دشًا للاسترخاء قبل النوم.

6- احرص على ممارسة التمارين والنشاط البدني خلال النهار بشكل روتيني، ولو بضع دقائق يوميًا.

7- إذا كنت تستيقظ أثناء النوم بسبب الشخير أو لأي سبب آخر احرص على علاجه.

8- في بعض الأحيان تكون اضطرابات النوم مؤشرًا على وجود مشاكل في ضغط الدم أو القلب، لذا، إذا لم تفلح إجراءات تسهيل النعاس ربما عليك مراجعة الطبيب للتأكد من صحة القلب.