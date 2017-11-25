اليابان تنفق 1.7 تريليون ين لرعاية المسنين ودعم التعليم

طوكيو(صدى):

ذكرت مصادر صحفية اليابانية اليوم السبت، إن اليابان ستخصص نحو تريليون ين ” 17.93 مليار دولار ” لدعم التعليم وتحسين رعاية المسنين خلال الشهر القادم .

وقالت صحيفة ” ساهي ” أن الحكومة ستخصص 800 مليار ين لبرنامج جديد سيوفر رعاية نهارية مجانية للأطفال، من سن الثالثة حتى الخامسة، ورعاية مجانية لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض حتى سن الثانية ابتداء من أبريل 2019.

وأضافت الصحيفة إن الحكومة ستنفق 800 مليار ين أخرى لتوفير تعليم جامعي مجاني ومزيد من المنح للأسر ذات الدخل المنخفض، ابتداء من العام المالي 2020.

وأشارت المصادرإلى أن الحزمة الأقتصادية ستخصص أيضاً نحو 100 مليار ين لزيادة رواتب العاملين في دور المسنين ومراكز الرعاية النهارية مبينة أنه سيتم الموافقة على ذلك رسميا في الثامن من ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة إنه لتمويل هذه الحزمة ستستخدم الحكومة 1.7 تريليون ين من عائدات زيادة في ضريبة المبيعات المقرر سريانها في كل أنحاء اليابان في أكتوبر 2019، وزيادة في مساهمات أرباب العمل.