ماذا يحتاج ” الهلال ” للفوز بدوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

أوضح تقرير نشرته إذاعة ” يو إف إم ” ، أن نادي الهلال لم يخسر حتى الآن في دوري أبطال آسيا، وبالرغم من أن الأرقام ليست في مصلحة النادي بسبب تعادله على ملعبه باستاد الملك فهد إلا أن المبارة اليوم تحتاج فتال على الكرة وتغليب مصلحة الكيان أكثر من الأرقام.

وأعلنت الإذاعة، أن فريق ” أوراوا ” الياباني كذلك لم يخسر في دوري الأبطال حتى الآن بل حقق ستة انتصارات بالعلامة الكاملة، ما يجعل المباراة أكثر حماسة وصعوبة بالنسبة لـ ” الهلال “.

وأشار التقرير، إلى أن الهلال، يحتاج إلى قليل من الحظ لتجاوز عثرات سابق المحاولات، وتحقيق حلم مدرج الموج الأزرق، بل حلم عشاق الزعيم ومتابعيه، باعتلاء سـدة القارة الآسيوية، والعودة من اليابان بأغلى الألقاب القارية “.

ويحل النادي الأزرق على مضيفه الياباني في نهائي إياب دوري أبطال آسيا، في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم، ويحتاج إلى فوز صريح، أو تعادل بأكبر من هدف لمثله، فيما ستكون النتيجة السلبية كافية لتتويج أوراوا، أو الفوز بأي نتيجة، بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وربما فارق التوقيت “.