الإسكان تلزم أصحاب الأراضي البيضاء بحضور الإثبات

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل الزم ملاك الأراضي الواقعة أراضيهم داخل النطاقات الجغرافية الخاصة بمدينة الرياض بتحديث بياناتهم، وإرفاق المستندات التي تثبت ذلك، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

ويشتمل ذلك الأراضي الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة، ممن لم يسبق لهم التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، أو لم يتم استكمال تسجيلها ويتضمن كلاً من محافظة جدة، وحاضرة الدمام، ومدينة مكة المكرمة، ممن قاموا بنقل ملكية أراضيهم، أو إنجاز وتطوير وبناء تلك الأراضي خلال سنة من قرار فرض الرسوم عليها غير الخاضعة للرسم كونها خارج النطاق العمراني، أو ليست أراضي فضاء، أو ليست مخصصة للاستخدام السكني، أو في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي أو بنائها، أو في حال توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض.