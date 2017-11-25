المملكة توزع 3 آلاف سلة غذائية في محافظة تعز اليمنية

فهمي محمد(صدى):

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 3000 آلاف سلة غذائية في مديرية باب المندب وجزيرة ميون.

وجرى توزيع 1220 سلة غذائية على خمس قرى في مركز باب المندب شملت غريره والعرض والسويدة والحجارية والماجليه، ووزعت 500 سلة غذائية على ثلاثة قرى في الجديد ” مركز الجديد وعبيدو والطيور “.

كما جرى توزيع 1130 سلة غذائية لستة قرى في مركز الكدحة شملت الكدحة وحدبة نفيط والجافر ومركز الواحجة وحدبة الغريب والباهيه ، فيما وزع 150 سلة غذائية في جزيرة ميون.

ويأتي مشروع الإغاثة الإنسانية في باب المندب في إطار مشروع توزيع 76 ألف سلة غذائية في محافظة تعز.