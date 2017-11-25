” قرقاش ” : محاربة الفكر المتطرف الأداة الحقيقة للقضاء على الإرهاب

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أنه يجب محاربة الفكر والمتطرف وإجتثاثه من الجذور لكي يستطيع العالم التصدي للإرهاب والقضاء عليه.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مجزرة مسجد العريش الإرهابية تطرح من جديد أهمية فهم العلاقة بين التطرّف والإرهاب وإدراك أن القضاء على الثاني يرتبط بمحاربة الفكر المتطرف وإجتثاثه، دون هذه المواجهة لن ننجح في التصدي لعنف الإرهاب الذي يقف خلفه فكر التطرّف وتحريضه “.

يُذكر أن مصر تعرضت، أمس الحمعة، لهجوم إرهابي على المصليين بمسجد الروضة بمحافظة سيناء، أسفر عن مقتل أكثر من 200 مصلي وإصابة 185 آخرين.