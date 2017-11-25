محلل اقتصادي: حوار سمو ولي العهد رد بشكل قاطع على تخرّصات الإعلام الغربي

نايف السالم(صدى):

كشف المحلل الاقتصادي فضل البوعنين، عن أهمية مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع توماس فريدمان، موضحًا أنه رد بشكل قاطع على تخرّصات الإعلام الغربي المبنية على أكاذيب مواقع التواصل ومحاولته التشكيك في هدف الحرب على الفساد وإظهارها وكأنها تستهدف الإمساك بالسلطة.

وأكد ” البوعنين ” في تحليله لهذه المقابلة، أن الأمير تعمَد توضيح أن تطبيق العدالة على الجميع بدءًا من الأسماء الكبيرة نزولًا إلى القاعدة، كما أنّ تأكيد سموه على الهدف المستقبلي لمكافحة الفساد والتأثير الإيجابي على تعزيز النزاهة في جميع القطاعات الحكومية يعزز من مكانة المملكة في مؤشر النزاهه العالمي.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أنّ الأمير محمد بن سلمان أشار إلى أهمية الوقت لإنجاز الإصلاحات الهيكلية في فترة زمنية قصيرة، مؤكدّا أنّ حجم المبالغ المتوقع استردادها وأنها تقارب 100 مليار دولار يعني الكثير لخزينة الدولة خاصة في مثل هذا الوقت المهم من إعادة الهيكلة.

كما أشاد، بتفنيد الأمير محمد بن سلمان للشائعات والأسئلة المتداولة بشفافية مطلقة وتوضيح جهود مكافحة الفساد الإيجابية، مؤكدًا أن هذه المقابلة سيكون لها تأثير إيجابي على المتلقين وبما يعيد رسم الصورة النقية عن الإجراءات المتخذة وأهدافها المنصبة على حماية المال العام ورفع درجات النزاهة ووقف الفساد وخلق بيئة استثمارية تنافسية نقية قادرة على تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم خطط رؤية المملكة 2030.