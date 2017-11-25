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شاهد ..الأجواء خارج ملعب ” سايتاما ” قبل مواجهة الهلال وأوراوا

شاهد ..الأجواء خارج ملعب ” سايتاما ” قبل مواجهة الهلال وأوراوا
ماجد محمد(صدى):

نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال آسيا، على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، منذ قليل، فيديو يرصد الأجواء خارج استاد سايتاما ، 2002، قبل لقاء الهلال، و أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧ م.

يجدر الإشارة إلى، أن الهلال يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من 1/1، في لقاء اليوم، للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين

باذن الله اليابانين يقولون كلمتهم باذن الله منصورين

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