شاهد ..الأجواء خارج ملعب ” سايتاما ” قبل مواجهة الهلال وأوراوا
نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال آسيا، على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، منذ قليل، فيديو يرصد الأجواء خارج استاد سايتاما ، 2002، قبل لقاء الهلال، و أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧ م.
يجدر الإشارة إلى، أن الهلال يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من 1/1، في لقاء اليوم، للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
هذه هي أجواء "سايتاما 2002 م" من الخارج هذه اللحظات.#URAvHIL #ACLFinal pic.twitter.com/2E9GF9Xrlz
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 25, 2017
ناصر[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
باذن الله اليابانين يقولون كلمتهم باذن الله منصورين