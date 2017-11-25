شاهد ..الأجواء خارج ملعب ” سايتاما ” قبل مواجهة الهلال وأوراوا

ماجد محمد(صدى):

نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال آسيا، على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، منذ قليل، فيديو يرصد الأجواء خارج استاد سايتاما ، 2002، قبل لقاء الهلال، و أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧ م.

يجدر الإشارة إلى، أن الهلال يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من 1/1، في لقاء اليوم، للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.