الفتح والفيصلي في مواجهة صعبة.. والباطن يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب التعاون

نواف السالم(صدى):

يشهد، اليوم السبت، الليلة الختامية لمنافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، تسعى من خلالهما الفرق الأربعة إلى الفوز.

ويواجه نادي التعاون، اليوم السبت، نظيره الباطن، على ملعب الباطن، في تمام الساعة 3:5 عصرًا.

ويدخل التعاون المباراة وهو يحتل المركز التاسع؛ باحثًا عن الفوز لتحسين مركزه، بينما يسعى الباطن صاحب المركز السادس إلى العودة للانتصارات، بعد سلسلة الهزائم التي لحقتهم الفترة الماضية.

ويشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة الفتح، وضيفه الفيصلي، في الساعة 5:30 مساءً.

ويحتل الفتح المركز الخامس، ويتطلع لمواصلة انجازاته وانتصاراته؛ للحصول على المركز الرابع، بينما يسعى الفيصلي صاحب المركز الرابع إلى البقاء ضمن أول 4 مراكز، والاستمرار في تفوقه.