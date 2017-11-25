النصر يعتزم التجديد لـ ” هوساوي ” ولاعب خط الوسط

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر تسعى خلال الأيام المقبلة للاتفاق مع الثنائي عمر هوساوي ويحيى الشهري كونهما أفضل العناصر النصراوية كما أن رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي سيعقد اجتماعا مع المدافع عمرهوساوي ولاعب خط الوسط يحيى الشهري لحسم تجديد عقدهما الذي ينتهي الصيف المقبل .

كما وعدت إدارة النصر اللاعبين بتسليمهم مبلغ ستة آلاف ريال لكل لاعب نظير فوزهم على الاتحاد بهدف دون مقابل، وسيتم تسليم اللاعبين المكأفاة قبل مباراة الفتح يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، ويعاود الفريق الأول تدريباته يوم غد السبت بعد أن تم منحهم إجازة اليوم الجمعة .