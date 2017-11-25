جماهير الإمارات لـ ” الهلال ” : ننتظرك في العالمية يا زعيم

نواف السالم(صدى):

رفعت جماهير نادي الجزيرة الإماراتي في مباراة فريقها لافته كتب عليها ” ننتظرك في العالمية يا زعيم ” ، في مبادرة منهم لدعم نادي الهلال السعودي.

وكتب نادي الجزيرة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” من حيث انتصر الزعيم في ملعب الانتصارات في نصف النهائي، جماهير فخر أبوظبي نادي الجزيرة بانتظاركم في الإمارات “.

يُذكر أنه من المنتظر، اليوم السبت، لقاء نادي الهلال بفريق أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي أبطال آسيا 2017 في سايتاما.

وكان فريق الهلال اختار ملعب نادي الجزيرة أرضًا له في دوري نصف نهائي البطولة أمام بيرسبوليس الإيراني، في اللقاء الذي كسبه الأرزق برباعية نظيفة.