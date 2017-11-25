” الحريري ” يشكر المملكة قيادة وشعب لاستضافة مؤتمر المعارضة السورية

نايف السالم(صدى):

أعلن نصر الحريري المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، ورئيس الوفد المفاوض إلى جنيف ، اليوم السبت، عن توجه الوفد إلى جنيف بعد أيام؛ تلبية لدعوة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي إلى سوريا.

وأكد ” الحريري ” على أهمية تركيز أعمال الوفد في جنيف على خدمة العملية السياسية، تحقيقًا للأهداف المنشودة، حسبما ذكر.

كما وجه ” الحريري ” الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادات المملكة، وشعبها، لاستضافة مؤتمر المعارضة السورية.