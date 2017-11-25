القحطاني: قطر كانت جزءًا من الخليج قبل ” تنظيم الحمدين ” .. والآن ” ساندوتش “

طلال الضوي(صدى):

أكد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، صباح اليوم، أن دولة قطر كانت جزءًا من محيطها الخليجي قبل دعمها من قبل تنظيم الحمدين الإرهابي.

وقال ” القحطاني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قطر قبل تنظيم الحمدين كانت جزءًا من محيطها الخليجي. الٱن تحولت بشهادة وزير خارجيتها إلى ” ساندوتش ” ، وأميرها خيال المآته يجوب دول العالم كالنائحة الثكلى التي تحلم بفقيدها حيًا. وفي عين الكبار هي مشكلة صغيرة جدًا جدًا جدًا لاتستحق الالتفات نحوها. سفينة الدوحة بليا مجاديف “.

ويذكر أن تنظيم الحمدين، هو الداعم الأكبر لعدد كبير من التنظيمات الارهابية في عدد من الدول العربية.

والجدير بالذكر أن أصابع الاتهام في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بسيناء المصرية أمس الجمعة، تتجه نحو التنظيم الإرهابي.